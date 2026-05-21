বৃহস্পতিবার, ২১শে মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৩রা জিলহজ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত রামিসা হত্যার প্রতিবাদে মুজিবনগরে মানববন্ধন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

রামিসা হত্যার প্রতিবাদে মুজিবনগরে মানববন্ধন

কর্তৃক Meherpur News
মে ২১, ২০২৬ ৭:৪০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

ঢাকার পল্লবীতে ৭ বছর বয়সী শিশু রামিসাকে ধর্ষণ ও নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে এবং ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মেহেরপুরের মুজিবনগরে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর বাজার এলাকায় দারিয়াপুর সচেতন নাগরিক সমাজের উদ্যোগে এ মানববন্ধনের আয়োজন করা হয়।

মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন হাফেজ ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, মুফতি তরিকুল ইসলাম, মাওলানা আব্দুল ওদুদ, সোহেল রানা প্রমুখ।

বক্তারা শিশু রামিসাকে ধর্ষণ ও নির্মমভাবে হত্যার ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান। একই সঙ্গে তারা ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মোবাইল কোর্টে তিন চালককে জরিমানা

মেহেরপুরে উপজেলা পর্যায়ে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা...

মেহেরপুরে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত, বিভিন্ন ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন জোড়পুকুরিয়া...

মেহেরপুরে সংসদ সদস্যের ঐচ্ছিক তহবিলের চেক বিতরণ

গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা পদক প্রতিযোগিতা–২০২৬ অনুষ্ঠিত মুজিবনগরে বল্লভপুর...