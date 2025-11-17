সোমবার, ১৭ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
রেড ক্রিসেন্টের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় আল-আমিন বকুলকে সংবর্ধনা

নভেম্বর ১৭, ২০২৫ ৮:৪১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর আন নূর টেকনিক্যাল অ্যান্ড বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কলেজের অধ্যক্ষ আল-আমিন বকুল মেহেরপুর জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে।
সোমবার সকালে মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ রিতা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন সংবর্ধিত জেলা রেড ক্রিসেন্ট ইউনিটের সহ-সভাপতি আল-আমিন বকুল, উপাধ্যক্ষ শামসুর রহমান টুটুল এবং সহকারী শিক্ষক হাবিবুর রহমানসহ অন্যরা।

অনুষ্ঠানে আল-আমিন বকুলকে সম্মাননা স্মারক ও ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।




