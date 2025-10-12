রোমাঞ্চকর টাইব্রেকারে জেলা হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়ন গাংনীর জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজ :
বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার হ্যান্ডবল (বালক) ইভেন্টে গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় জেলা চ্যাম্পিয়নের গৌরব অর্জন করেছে।
রবিবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় দল রোমাঞ্চকর টাইব্রেকারে (৩)৫-৪(৩) গোলে মুজিবনগর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হয়।
নির্ধারিত সময়ে খেলা ৩-৩ গোল সমতায় শেষ হলে ম্যাচটি টাইব্রেকারে গড়ায়। টাইব্রেকারে জোড়পুকুরিয়ার পক্ষে সাব্বির, সোহেল রানা, সালেকিন রাজন, রাব্বি, নাজমুল ও সামি একটি করে গোল করেন। অন্যদিকে দারিয়াপুরের পক্ষে আলী হোসেন, মিরাজ, তপন ও খায়রুল গোল করেন।
এই জয়ের মাধ্যমে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় খুলনা অঞ্চল পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছে।