রবিবার, ৮ই মার্চ, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে ফাল্গুন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই রমজান, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

কর্তৃক Meherpur News
মার্চ ৮, ২০২৬ ২:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

র‍্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত হয়েছে। রবিবার সকালে দিবসটি উপলক্ষে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক নাসিমা খাতুনের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির।
“আজকের পদক্ষেপ, আগামীর ন্যায়বিচার—সুরক্ষিত হোক নারী ও শিশু কন্যার অধিকার” শীর্ষক আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।

এদিকে দিবসটি উপলক্ষে এর আগে একটি র‍্যালি বের করা হয়। জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের নেতৃত্বে র‍্যালিটি জেলা প্রশাসন চত্বর প্রদক্ষিণ করে। র‍্যালিতে বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নারী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

র‍্যালিতে অন্যদের মধ্যে সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলামসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে প্রধান শিক্ষক ও অফিস সহায়কদের সম্মানে জামায়াতে...

মেহেরপুরে “মাহে রমজানের ডাক” শীর্ষক কুরআন-সুন্নাহ ভিত্তিক আলোচনা...

মালয়েশিয়ায় প্রবাসী মেহেরপুরের যুবকের মৃত্যু

মেহেরপুরে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির...

মেহেরপুরে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত