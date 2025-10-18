শনিবার, ১৮ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
লালন শাহের অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় গাংনীর মোমিনুলের মৃত্যু

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৮, ২০২৫ ৫:১৬ অপরাহ্ণ

গাংনী প্রতিনিধি :

কুষ্টিয়ার ছেউড়িয়ায় লালন শাহ এর অনুষ্ঠানে গিয়ে ট্রেনের ধাক্কায় মােমিনুল ইসলাম নামের এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহত মােমিনুল মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর ধলা গ্রামের লিয়াকত আলীর ছেলে। গতকাল শুক্রবার দিবাগত মধ্যরাতে কুষ্টিয়ায় লালন শাহের মাজারের নিকটে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত মোমিনুল ইসলামের পারিবারিক সূত্র জানায়,গত শুক্রবার বিকেলে গ্রামের কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে লালন অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন মোমিনুল। অনেক ঘোরাঘুরি করে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়লে ট্রেনলাইনের পাশে অবস্থান নেয়।

এ সময় একটি ট্রেন চলে আসলে মোমিনুল ও তার বন্ধুরা দ্রুত সরে আসতে গিয়ে ট্রেনের সাথে ধাক্কা লেগে মোমিনুলের মাথায় আঘাত লাগে। ওই ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় মোমিনুলের।



