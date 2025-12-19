শহীদ ওসমান হাদীর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও বিচারের দাবিতে মেহেরপুরে বিক্ষোভ

মেহেরপুর নিউজঃ
শহীদ ওসমান হাদীর হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে জুলাই ঐক্য পরিষদের ব্যানারে মেহেরপুরে বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শুক্রবার দুপুরে মেহেরপুর মডেল মসজিদ চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি বের করা হয়। মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেনের নেতৃত্বে মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে মেহেরপুর কলেজ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিল শেষে সেখানে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সোহেল রানা, পৌর জামায়াতের আমির সোহেল রানা ডলারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাকিল আহমেদ, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুজাহিদুল ইসলাম, জেলা ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুস সালামসহ জুলাই ঐক্য পরিষদের বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা।
বক্তারা দ্রুত হত্যাকারীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান।