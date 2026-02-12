বৃহস্পতিবার, ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৯শে মাঘ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে শাবান, ১৪৪৭ হিজরি
নির্বাচন শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিলেন জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজউদ্দিন খান
নির্বাচনবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিলেন জেলা জামায়াতের আমীর মাওলানা তাজউদ্দিন খান

কর্তৃক Meherpur News
ফেব্রুয়ারি ১২, ২০২৬ ১০:০৬ পূর্বাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজঃ
জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মাওলানা তাজউদ্দিন খান ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোটে ভোট প্রদান করেছেন। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা ৪৫ মিনিটে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়নের বল্লভপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে তিনি তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

ভোটদান শেষে তিনি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ সময় তিনি বলেন, দীর্ঘদিন পর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট দিতে পেরে তিনি সন্তুষ্ট। সাধারণ ভোটাররা যাতে নির্বিঘ্ন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট প্রদান করতে পারেন, সে বিষয়ে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি।




