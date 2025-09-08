শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেহেরপুরে মন্দির পরিদর্শন

মেহেরপুর নিউজ:
আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম উপজেলার বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন করেছেন। সোমবার বিকেলে তিনি আমদহ ইউনিয়নের বামনপাড়া, পিরোজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর, বারাদি ইউনিয়নের বারাদি ও আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি সহ মোট সাতটি মন্দির ঘুরে দেখেন।
পরিদর্শনকালে ইউএনও মন্দির কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব উদযাপনের আহ্বান জানান। এ সময় সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা তার সঙ্গে ছিলেন।