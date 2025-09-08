সোমবার, ৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৫ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেহেরপুরে মন্দির পরিদর্শন
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে মেহেরপুরে মন্দির পরিদর্শন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৮, ২০২৫ ৮:৪৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

আসন্ন শারদীয় দুর্গোৎসব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম উপজেলার বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন করেছেন। সোমবার বিকেলে তিনি আমদহ ইউনিয়নের বামনপাড়া, পিরোজপুর ইউনিয়নের পিরোজপুর, বারাদি ইউনিয়নের বারাদি ও আমঝুপি ইউনিয়নের আমঝুপি সহ মোট সাতটি মন্দির ঘুরে দেখেন।

পরিদর্শনকালে ইউএনও মন্দির কমিটির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে দুর্গোৎসব উদযাপনের আহ্বান জানান। এ সময় সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা তার সঙ্গে ছিলেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীর ইউএনও’র বিভিন্ন মন্দির পরিদর্শন

পিরোজপুরে ওয়ার্ড গোল্ডকাপ ফুটবলে ৮ নম্বর ওয়ার্ডের জয়

যতারপুরে মাদার আলী বিশ্বাস স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে পোড়াদাহ...

মেহেরপুরে জামায়াতের প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুরে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানে জরিমানা

মেহেরপুরে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা