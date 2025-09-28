শিক্ষকতা_পেশা_নয়_পবিত্র_নেশা

ড.নবীরুল ইসলাম বুলবুল:
মানবসভ্যতার অভিযাত্রায় শিক্ষক চিরকাল আলোকবর্তিকা। জ্ঞানচর্চা, নৈতিক উন্নয়ন ও মানসিক পরিশীলনের যে পথ বেয়ে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে, তার শিকড়েই আছেন শিক্ষক। তাই শিক্ষকতা নিছক জীবিকার পথ নয়; এটি এক মহান দায়িত্ব, এক পবিত্র নেশা, যা আত্মোৎসর্গ, নিবেদন ও নৈতিক দায়বদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথমত, শিক্ষক কেবল পাঠ্যবইয়ের জ্ঞান দান করেন না; তিনি শিক্ষার্থীর হৃদয়ে সত্য, ন্যায় ও মানবতার বীজ বপন করেন। চিকিৎসক দেহ সারান, প্রকৌশলী নির্মাণ করেন ভবন, কিন্তু শিক্ষক গড়ে তোলেন মানুষ—যা সর্বাধিক কঠিন ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ কাজ। তাঁর দায়িত্ব নির্দিষ্ট সময়ের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়; তাঁর শিক্ষা শিক্ষার্থীর সারাজীবনকে আলোকিত করে। দ্বিতীয়ত, ইসলাম শিক্ষকতার মর্যাদাকে সর্বোচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠা করেছে। আল-কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন— “তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের মর্যাদা অনেক উচ্চ করবেন।” (সূরা আল-মুজাদিলা: ১১) এই আয়াত স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়, জ্ঞানদান ও জ্ঞানপ্রাপ্তি মানুষের মর্যাদাকে উন্নত করে। হাদিস শরিফে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স.) বলেছেন— “তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়।” (সহিহ বুখারি) অতএব, শিক্ষকতা শুধু কর্ম নয়; এটি ইবাদতেরই একটি রূপ। তৃতীয়ত, শিক্ষকতার অন্তরশক্তি অর্থ নয়, বরং ভালোবাসা ও দায়িত্ববোধ। প্রকৃত শিক্ষক শিক্ষার্থীর উন্নতি ও সাফল্যেই খুঁজে পান তাঁর আনন্দ। শিক্ষার্থীর উৎকর্ষই তাঁর শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এজন্য শিক্ষকতার আসল মাহাত্ম্য অর্থে নয়, আত্মতৃপ্তি ও মানবসেবায়। তবে এটিও সত্য যে, শিক্ষক যাতে আর্থিক সংকটে না পড়েন, তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্র ও সরকারের পবিত্র দায়িত্ব। কারণ দুঃশ্চিন্তায় জর্জরিত মানুষ সর্বান্তকরণে সমাজ গঠনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখতে পারে না। কিন্তু একই সঙ্গে এটিও মনে রাখা প্রয়োজন—বেতন কম কিংবা আর্থিক কষ্টের কারণে শিক্ষক কখনো তাঁর মহান দায়িত্ব অবহেলা করতে পারেন না। কারণ শিক্ষকতা এমন এক ব্রত, যা কেবল পেশার সীমায় আবদ্ধ নয়, বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উপায়ও বটে। শিক্ষক সমাজের দিশারী, জাতির বিবেক। কুরআন-হাদিসে তাঁদের মর্যাদা যে কত উচ্চে স্থাপন করা হয়েছে, তা আমাদের উপলব্ধি করা উচিত। শিক্ষকতা এমন এক সাধনা, যেখানে জ্ঞানদান মিলেমিশে যায় ইবাদতের সঙ্গে, আর দায়িত্ববোধ রূপ নেয় পবিত্র নেশায়। তাই যথার্থই বলা হয়— “শিক্ষকতা পেশা নয়, পবিত্র নেশা।”