শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার ক্রিকেটে ফাইনালে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত ৫৪তম শীতকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার জেলা পর্যায়ের ক্রিকেট টুর্নামেন্টে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় দল ফাইনালে উঠেছে।
মঙ্গলবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনাল খেলায় মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় ৬ উইকেটে মুজিবনগর উপজেলা চ্যাম্পিয়ন দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় দলকে পরাজিত করে।
টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ১০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৬৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অরিন সর্বোচ্চ ২১ রান করেন। মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের পক্ষে অর্ঘ দুটি উইকেট শিকার করেন।
জবাবে ব্যাট করতে নেমে মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় দল ৭ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছে যায়। দলের পক্ষে রাজ সর্বোচ্চ ২১ রান করেন।