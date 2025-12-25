বৃহস্পতিবার, ২৫শে ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১০ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৪ঠা রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা ধর্ম শীতের আমেজে আনন্দমুখর বড়দিন, মুজিবনগরের খ্রিস্টান পল্লীতে সাজ সাজ রব
ধর্মবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

শীতের আমেজে আনন্দমুখর বড়দিন, মুজিবনগরের খ্রিস্টান পল্লীতে সাজ সাজ রব

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ২৫, ২০২৫ ৫:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

২৫ ডিসেম্বর খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় উৎসব বড়দিন। উৎসবের এই দিনে প্রকৃতিতে থাকবে শীতের আমেজ। বড়দিন উপলক্ষে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার খ্রিস্টান পল্লীগুলোতে বইছে উৎসবের হাওয়া। রঙিন বাতি ও নানা সাজসজ্জায় সুসজ্জিত করা হয়েছে গির্জাগুলো। খ্রিস্টান পল্লীর বাড়িঘর ও রাস্তাঘাটও রঙবেরঙের আলোতে ঝলমল করছে।

নিজেদের ও সমগ্র বিশ্বের কল্যাণ কামনায় প্রার্থনায় অংশ নিচ্ছেন খ্রিস্টীয় সম্প্রদায়ের মানুষজন। ধর্মীয় গুরুরা জানান, জাতিতে জাতিতে যেন কোনো বিভেদ না থাকে এবং বিশ্ব থেকে যুদ্ধ-বিগ্রহ দূর হয়—এ প্রার্থনাই করা হবে প্রভু যীশুর কাছে।

মেহেরপুর জেলায় খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন মুজিবনগর উপজেলার ভবেরপাড়া ও বল্লভপুর গ্রামে। এসব গ্রামের প্রতিটি বাড়িতে উঠেছে স্টার, লাইটিংয়ে ভরা ক্রিসমাস ট্রি। পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে তৈরি করা হচ্ছে গোশালা।
বিশ্বাস অনুযায়ী, এই দিনেই প্রভু যীশু জন্মগ্রহণ করেছিলেন জেরুজালেমের বেতেলহেমে এক গোয়ালঘরে। সেই স্মৃতিকে ধারণ করে গির্জা ও ঘরবাড়ি সাজানো হয়েছে নতুন সাজে। ২৪ ডিসেম্বর মধ্যরাত থেকে শুরু হয় বড়দিনের আনুষ্ঠানিকতা। মধ্যরাতে বড় ঘণ্টা বাজিয়ে প্রভু যীশুর ভোজ ও ‘আলেলুইয়া’ গানের মাধ্যমে শুরু হয় প্রার্থনা।
খ্রিস্টান পল্লীগুলোতে শিশু থেকে বৃদ্ধ—সবার মধ্যেই উৎসবের আমেজ। কেনা হচ্ছে নতুন পোশাক, বাড়িতে বাড়িতে তৈরি হচ্ছে পিঠাপুলি ও নানা রকম ঐতিহ্যবাহী খাবার।

বিশ্বের মঙ্গল ও কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করা হয়। পাপ থেকে মুক্তির জন্য প্রভু যীশুর কাছে প্রার্থনায় অংশ নেন খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা। ”প্রতিটি ঘরে চলছে সাজসজ্জা ও গোশালা তৈরির কাজ। প্রার্থনা শেষে কীর্তন গানের মধ্য দিয়ে সবাই গোশালা পরিদর্শন করেন।”

এদিকে বড়দিন শান্তিপূর্ণভাবে উদযাপনের লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় গির্জাগুলোতে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। দুর্ঘটনা এড়াতে গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ট্রাফিক পুলিশ দায়িত্ব পালন করছে।

মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা জানান,  নিরাপত্তা জোরদারে প্রতিটি গির্জায় সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, “উপজেলা প্রশাসন ও পুলিশ প্রশাসনের সমন্বয়ে সব ধরনের সহযোগিতা অব্যাহত রয়েছে। আশা করছি, নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীরা আনন্দ ও শান্তির সাথে তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন উদযাপন করতে পারবেন।”




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানের পাইলট ছিলেন মেহেরপুরের কৃতি...

সড়ক দুর্ঘটনায় নিভে গেল আরেক প্রাণ, দেড় মাসের...

মুজিবনগরে বড়দিন উপলক্ষে গির্জা পরিদর্শন ও শুভেচ্ছা বিনিময়

মেহেরপুরে বড়দিন উপলক্ষে শুভেচ্ছা বিনিময়

গাংনীতে বিজিবির অভিযানে মদ-ট্যাবলেট ও পটকা উদ্ধার

মেহেরপুর-১ আসনে বিএনপির চূড়ান্ত মনোনয়ন পেলেন অভিজ্ঞ নেতা...