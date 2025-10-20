শোলমারিতে ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে যতারপুর একাদশের জয়

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত ‘শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর খেলায় যতারপুর জয়লাভ করেছে।
সোমবার বিকেলে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় যতারপুর একাদশ ১–০ গোলে রাধিকানগর একাদশকে পরাজিত করে। ম্যাচের প্রথমার্ধে যতারপুর একাদশের ইব্রাহিম জয়সূচক গোলটি করেন।
বিজয়ী দলের ইব্রাহিম ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে অতিথি হিসেবে উপস্থিত শামীম রেজা, রিপন আলী ও উসনাই বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি ও ম্যান অব দ্য ম্যাচ পুরস্কার তুলে দেন।