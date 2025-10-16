শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শোলমারি ও হিজলবাড়িয়ার ম্যাচ ড্র

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শোলমারি ও হিজলবাড়িয়ার মধ্যকার খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূর্ণ এই খেলায় দুই দলই ১-১ গোলে সমতা করে মাঠ ছাড়ে। প্রথমার্ধে হিজলবাড়িয়ার পক্ষে লিমন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন। তবে দ্বিতীয়ার্ধে শোলমারির স্বপন গোল করে সমতা ফেরান। এরপর বাকি সময়ে আর কোনো দল গোলের দেখা না পাওয়ায় খেলা ড্র ঘোষিত হয় এবং উভয় দলই একটি করে পয়েন্ট পায়।
খেলা শেষে পুরস্কার প্রদান করা হয়। শোলমারী একাদশের স্বপনকে ম্যান অব দ্য ম্যাচ, আর হিজলবাড়িয়ার লিমনকে প্রথম গোলদাতা পুরস্কার দেওয়া হয়।
পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপদেষ্টা আব্দুল বারী বিশ্বাস, রিপন আলী ও উসনাই উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।