রবিবার, ১৯শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে নাটোর একাদশের জয়
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে নাটোর একাদশের জয়

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৯, ২০২৫ ৬:৩২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে আয়োজিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে  জয়লাভ করেছে নাটোর একাদশ।

রবিবার বিকেলে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় নাটোর একাদশ ১–০ গোলে ফতেপুর একাদশকে পরাজিত করে। ম্যাচের প্রথমার্ধে নাটোর একাদশের খেলোয়াড় চয়ন একমাত্র ও জয়সূচক গোলটি করেন।

বিজয়ী দলের চয়ন প্রথম গোলদাতা হিসেবে স্বীকৃতি পান, আর ফতেপুর একাদশের সাজু “ম্যান অব দ্য ম্যাচ” নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছহিউদ্দীন, উজ্জ্বল হোসেন, আব্দুর রহিত, জাকির হোসেন ও উসনাই। তারা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।



