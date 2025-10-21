মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে হিজলবাড়িয়া একাদশের জয়
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে হিজলবাড়িয়া একাদশের জয়

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২১, ২০২৫ ৭:২০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত “শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে” হিজলবাড়িয়া একাদশ জয়লাভ করেছে।

মঙ্গলবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় হিজলবাড়িয়া একাদশ ২–১ গোলে চৌগাছা ইয়াং স্টারকে পরাজিত করে । খেলায় প্রথমার্ধের ১২তম মিনিটে বাবুর করা গোলেই হিজলবাড়িয়া এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের ৭ মিনিটে ইয়াং স্টারের ওয়ালিদ গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান। তবে ১৮তম মিনিটে আবারও বাবু গোল করে নিজের দ্বিতীয় এবং দলের জয়সূচক গোলটি করেন।

খেলায় বিজয়ী দলের বাবু প্রথম গোলদাতা এবং ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার লাভ করেন।  খেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন সাবেক ইউপি সদস্য সাকবর আলি, জুলফিকার আলী ভুট্টো এবং উসনাই।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে সড়ক দুর্ঘটনায় নারী নিহত ; ৩জন আহত

মুজিবনগরে এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের বিক্ষোভ ও মানববন্ধন

মেহেরপুরে জেলা এনজিও সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

গোভীপুরে ডেঙ্গু প্রতিরোধে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান শুরু

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে গণসংযোগ

মেহেরপুর সরকারি শিশু পরিবারের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় পুরস্কার...