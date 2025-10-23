বৃহস্পতিবার, ২৩শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৭ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৩০শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে জিসান একাদশের দ্বিতীয় জয়
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে জিসান একাদশের দ্বিতীয় জয়

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৩, ২০২৫ ৭:১৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে জিসান একাদশ তাদের দ্বিতীয় জয় অর্জন করেছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় জিসান একাদশ ২–০ গোলে ফতেপুর একাদশকে পরাজিত করে। ম্যাচের প্রথমার্ধে ফতেপুর একাদশের আত্মঘাতী গোলে জিসান একাদশ এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে ৬ মিনিটে শুভ গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

এ জয়ের ফলে জিসান একাদশ দুই ম্যাচে পূর্ণ ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে রয়েছে, আর ফতেপুর একাদশ তিন ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে।

খেলায় জিসান একাদশের শুভ এবং ফতেপুর একাদশের ফয়সাল ও জসিম হলুদ কার্ড দেখেন। ম্যাচ শেষে বিজয়ী দলের শুভ ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন। গোলাম মিয়া, শামীম রেজা ও উসনাই বিজয়ীর হাতে পুরস্কার তুলে দেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জামায়াতের আমির তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

আমঝুপিতে নবনির্মিত মাইক্রোস্ট্যান্ডের উদ্বোধন

মুজিবনগরে ‘৩৬ জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্ট’-এর উদ্বোধন

মেহেরপুরে গ্রাম পুলিশদের প্রশিক্ষণ শেষে সনদপত্র বিতরণ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের পিরোজপুর ইউনিয়ন ভূমি অফিস পরিদর্শন

সন্তানরা লেখাপড়া করে আমাদের স্থানে বসুক” — জেলা...