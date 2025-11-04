মঙ্গলবার, ৪ঠা নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১২ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে রশিকপুর ও রামদাসপুর একাদশের জয়
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে রশিকপুর ও রামদাসপুর একাদশের জয়

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ৪, ২০২৫ ৭:৩৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ :

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে মঙ্গলবারের খেলায় রশিকপুর একাদশ ও রামদাসপুর একাদশ নিজ নিজ খেলায় জয় পেয়েছে।

দিনের প্রথম খেলায় রশিকপুর একাদশ ১–০ গোলে হিজলবাড়িয়া একাদশকে পরাজিত করে। প্রথমার্ধের ১২ মিনিটে দলের পক্ষে জয়সূচক গোলটি করেন হৃদয়। খেলায় রশিকপুর দলের লিমন ও তারিখ এবং হিজলবাড়িয়া দলের রিপন ও আপন হলুদ কার্ড দেখেন।

বিজয়ী দলের হৃদয় প্রথম গোলদাতা এবং মানিক ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন। খেলা শেষে খলিলুর রহমান, শামসুল আলম, আইয়ুব হোসেন, কাবের আলী ও উসনাই বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

এদিন একই মাঠে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় খেলায় রামদাসপুর একাদশ ১–০ গোলে আলমপুর একাদশকে পরাজিত করে। রামদাসপুরের স্বপন দলের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন, আর যুবরাজ ‘ম্যান অব দ্য ম্যাচ’ নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে সাহাবুদ্দিন, প্রাভেল বিশ্বাস ও উসনাই উপস্থিত থেকে গোলদাতা ও ম্যান অব দ্য ম্যাচের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।

টুর্নামেন্ট আয়োজক কমিটি জানায়, আগামী ১০, ১১, ১২ ও ১৩ নভেম্বর কোয়ার্টার ফাইনাল, ১৬ ও ১৭ নভেম্বর সেমিফাইনাল এবং ২১ নভেম্বর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে অভিনব কৌশলে টাকা চুরি চেষ্টা, চোর ঝন্টু...

মেহেরপুরে অনলাইন জুয়াড়ি দেলোয়ার হোসেন দিপুসহ তিনজন গ্রেফতার

গাংনীতে বিএনপির দু’পক্ষের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ-ভাঙচুর

ত্রয়োদশ সংসদ নির্বাচনে সৌহার্দ্যের নজির: মেহেরপুর-১ প্রার্থীরা একে...

গাংনীতে বিএনপির দলীয় মনােনয়ন বাতিলের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল

মেহেরপুরে ধানের শীষের পক্ষে পথসভা