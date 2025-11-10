সোমবার, ১০ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে হিতিমপাড়া সততা জুয়েলার্স

নভেম্বর ১০, ২০২৫ ৬:৫২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ;

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত “শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্ট”-এর সেমিফাইনালে উঠেছে হিতিমপাড়া সততা জুয়েলার্স।

সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত প্রথম কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় হিতিমপাড়া সততা জুয়েলার্স টাইব্রেকারে ৪-২ গোলে শুভরাজপুর বর্ডার বয়েজকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে উভয় দলই কাঙ্ক্ষিত গোল করতে ব্যর্থ হওয়ায় খেলাটি টাইব্রেকারে গড়ায়।

টাইব্রেকারে হিতিমপাড়া সততা জুয়েলার্সের হয়ে সান্ত, নাইমুর, তুষার ও সোহাগ একটি করে গোল করেন। শুভরাজপুর বর্ডার বয়েজের পক্ষে হামিম ও আসিফ একটি করে গোল করেন।

খেলায় অসাধারণ গোলরক্ষণের জন্য হিতিমপাড়া সততা জুয়েলার্সের গোলরক্ষক দেলোয়ার হোসেন “ম্যান অব দ্য ম্যাচ” নির্বাচিত হন। খেলা শেষে অতিথিরা তার হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীর হোসেন, মাজহারুল ইসলাম, জহির রাযহান, গিয়াস উদ্দিন ও উসনাই।




