মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর একাদশ সেমিফাইনালে উঠেছে।
মঙ্গলবার বিকেলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় শ্যামপুর একাদশ টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে চৌগাছা ইয়াংস্টারকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময়ে খেলাটি ১-১ গোলে অমীমাংসিত থাকায় টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়।
খেলার প্রথমার্ধে আত্মঘাতী গোলে চৌগাছা ইয়াংস্টার এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে শ্যামপুরের সম্রাট গোল করে ম্যাচে সমতা ফেরান। পরবর্তীতে নির্ধারিত সময়ে আর কোনো গোল না হওয়ায় টাইব্রেকারে খেলার নিষ্পত্তি ঘটে।
টাইব্রেকারে শ্যামপুরের পক্ষে সম্রাট, রায়হান, আসিফ ও সাকিব গোল করেন। চৌগাছার পক্ষে আরাফাত, তামিম ও সাব্বির একটি করে গোল করেন।
বিজয়ী দলের গোলরক্ষক শিমুল হোসেন সেরা খেলোয়াড় এবং আসিফ ম্যান অব দ্য ম্যাচ নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে সেরা খেলোয়াড় এবং ম্যান অব দ্য ম্যাচ হাতে পুরস্কার তুলে দেন শফিকুল ইসলাম, শাহীন, ফারুক হোসেন, মিকাইল হোসেন ও উসনাই।