শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের ২য় খেলা অমীমাংসিত শেষ

অক্টোবর ১১, ২০২৫ ১০:০১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের ২য় খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে।

শনিবার বিকালে রাধিকা নগর একাদশ এবং রুদ্রনগর একাদশের মধ্যকার খেলা ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। রাধিকানগর একাদশের চয়ন দলকে এগিয়ে নেন, তবে রুদ্রনগরের শাকিল খেলার সমতা ফেরান। বাকি সময়ে উভয় দল একাধিক সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেনি।

খেলায় ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন রুদ্রনগরের শাকিল। পরে সজীব স্পোর্টসের পক্ষ থেকে তাকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। পুরস্কার তুলে দেন জুলফিকার আলী ভুট্টো, টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক শাহজাহান বিশ্বাস ও আলাউদ্দিন বিশ্বাস।



