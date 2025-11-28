শুক্রবার, ২৮শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৬ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
শোলমারি ইয়াং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন শ্যামপুর একাদশ

নভেম্বর ২৮, ২০২৫ ৯:১৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর একাদশ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে।

শুক্রবার অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় শ্যামপুর একাদশ টাইব্রেকারে ৭-৬ গোলে যতারপুর একাদশকে পরাজিত করে। নির্ধারিত সময় খেলাটি অমীমাংসিত ভাবে শেষ হওয়ায় টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়। এতে দুটি দলই ৮টি করে শট নেয়।

এতে শ্যামপুরের পক্ষে রাব্বি, সজল, শান্ত, রিপন, বাপ্পি,ইকবাল এবং আরিফ একটি করে গোল করেন। ইমরানের শর্ট গোলবারের উপর দিয়ে চলে যায়। যতরপুর এর পক্ষে তরুন,অপু,জাহাঙ্গীর, সাগর, সাহারুল এবং সাব্বির একটি করে গোল করেন। দলের শামীম এবং সুজনের শর্ট শ্যামপুরের গোলরক্ষক সাগর রুখে দেন।

খেলাই বিজয়ী দলের আরিফ ম্যান অব দ্যা ম্যাচ, গোলরক্ষক সাগর সেরা গোলরক্ষক এবং যতারপুরের সাব্বির ম্যান অব দা টুর্নামেন্টের পুরস্কার লাভ করেন। খেলা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদ।

অনুষ্ঠান অন্যদের মধ্যে অ্যাডভোকেট ফরিদ উদ্দিন, বীর মুক্তিযোদ্ধা রায়হানুল কবীর, উসনাই, মাজারুল ইসলাম হেলেন, ছহি উদ্দিন বিশ্বাস প্রমুখ ছিলেন।




