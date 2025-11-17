শোলমারি ইয়াং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে যতারপুর একাদশ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়াং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে যতারপুর একাদশ ফাইনালে উঠেছে। সোমবার বিকেলে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে যতারপুর একাদশ ৩-০ গোলে রশিকপুর একাদশকে পরাজিত করে।
খেলা শুরুর মাত্র ৩ মিনিটের মাথায় বিল্লার গোলের মাধ্যমে যতারপুর এগিয়ে যায়। ২০ মিনিটে সাব্বিরের দক্ষ ফিনিশিংয়ে গোলের ব্যবধান দ্বিগুণ হয়। দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে আবারও সাব্বির গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।
বিজয়ী দলের গোলরক্ষক ফয়সাল সেরা গোলরক্ষকের পুরস্কার অর্জন করেন। সাব্বির হন ম্যান অব দ্য ম্যাচ এবং বিল্লা পান প্রথম গোলদাতার পুরস্কার।
খেলা শেষে রিপন বিশ্বাস, জাকির হোসেন ও উসনাই বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।