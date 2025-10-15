বুধবার, ১৫ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
শোলমারীতে ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্ট: যতারপুর একাদশের জয়

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৫, ২০২৫ ৮:২২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে যতারপুর একাদশ বিজয়ী হয়েছে।

বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় ২ গোলে পিছিয়ে থাকা যতারপুর একাদশ ৩-২ গোলে হিতিমপাড়া একাদশকে পরাজিত করে। প্রথম অর্ধে নিশান ও শাহাদ গোল করে যতারপুরকে ২-০ গোলে এগিয়ে নিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধে রাজু, রিয়াদ এবং সাব্বির গোল করে দলকে জয় এনে দেন।

খেলা চলাকালীন হিতিমপাড়া একাদশের তরিকুল, সাব্বির, রহমান ও স্বপন অখেলোয়াড়সুলভ আচরণের কারণে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। খেলায় যতারপুর একাদশের রাজু “ম্যান অব দ্যা ম্যাচ” এবং হিতিমপাড়ার নিশান “প্রথম গোলদাতা” হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন।

পুরস্কার বিতরণ করেন উপদেষ্টা আব্দুল বারী বিশ্বাস, রিপন আলী ও উসনাই।



