শোলমারীতে ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে গোলশূন্য ড্র

অক্টোবর ২৬, ২০২৫ ৭:৪৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত “শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্ট”-এর খেলায় গোলশূন্য ড্র হয়েছে।

রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ম্যাচে ধলা একাদশ ও রামদাসপুর একাদশ মুখোমুখি হয়। দুই দলই একাধিকবার গোলের সুযোগ তৈরি করলেও তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়। ফলে নির্ধারিত সময়ে খেলাটি গোলশূন্য ড্রয়ে শেষ হয় এবং উভয় দল পয়েন্ট ভাগাভাগি করে।

খেলায় ধলার সজীব ও তৌফিক এবং রামদাসপুরের রিমন ও আসিফকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়।

রামদাসপুরের গোলরক্ষক স্বাধীন অসাধারণ পারফরম্যান্সের জন্য “ম্যান অব দ্য ম্যাচ” নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে ম্যান অব দ্য ম্যাচের পুরস্কার প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে আখতার হোসেন,খাকছার আলী, হাসেম আলী ও উসনাই উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন।




