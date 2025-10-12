রবিবার, ১২ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
শোলমারীতে ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে গাংনী একাদশের জয়

অক্টোবর ১২, ২০২৫ ৯:০৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়লাভ করেছে গাংনী একাদশ।

রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় গাংনী একাদশ ২-১ গোলে রশিকপুর একাদশকে পরাজিত করে। বিজয়ী দলের পক্ষে রাকিব ও শাকিল একটি করে গোল করেন, আর রশিকপুরের পক্ষে সবুজ একটি গোল পরিশোধ করেন।

খেলার শেষে শাকিলকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং রাকিবকে প্রথম গোলদাতার পুরস্কার দেওয়া হয়। খান এন্টারপ্রাইজের পক্ষ থেকে গোলদাতাদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার প্রদান করেন আকবর আলী, খান আলী, রিপন হোসেন এবং উসনাই।



