শুক্রবার, ১০ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৭ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে জিসান স্মৃতি ক্লাব জয়ী

অক্টোবর ১০, ২০২৫ ৭:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে মেহেরপুর জিসান স্মৃতি ক্লাব জয় লাভ করেছে।

শুক্রবার বিকালে অনুষ্ঠিত খেলায় জিসন স্মৃতি ক্লাব পিছিয়ে পড়েও ২-১ গোলে নাটোরের গুরুদাসপুর একাদশকে পরাজিত করে।

খেলায় প্রথমার্ধের ২৯ মিনিটে গুরুদাসপুর এর শাহীন গোল করে দলকে এগিয়ে নেন।

দ্বিতীয়ার্ধের ১১ মিনিটের জিসান স্মৃতি ক্লাবের মাসুম গোল খেলার সমতা ফেরান। ২৪ মিনিটের সময় করিম গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন। খেলায় বিজয়ী দলের মাসুম ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন।

খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার তুলে দেন। শাহজাহান বিশ্বাসের সভাপতিত্বে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক কালু, আলাউদ্দিন বিশ্বাস, জাহাঙ্গীর হোসেন, মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম হেলেন, সাদিকুজ্জামান সেন্টু, ছহিউদ্দিন বিশ্বাস প্রমুখ।



