শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর একাদশের বিজয়

অক্টোবর ২২, ২০২৫ ৬:৫৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর একাদশ জয়লাভ করেছে।

বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় শ্যামপুর একাদশ ১-০ গোলে আলমপুর একাদশকে পরাজিত করে।

খেলার দ্বিতীয়ার্ধে ১৯তম মিনিটে শ্যামপুর একাদশের খেলোয়াড় সবুজ পেনাল্টি কিকে একমাত্র গোলটি করেন।
ঘটনাটি ঘটে যখন সবুজ বল নিয়ে আলমপুর দলের ডি-বক্সে প্রবেশ করলে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড় তাকে অবৈধভাবে ধাক্কা দেন। ফলে রেফারি সঙ্গে সঙ্গে পেনাল্টির নির্দেশ দেন এবং সবুজের সুনিপুণ শটে বল জালে জড়িয়ে যায়।

খেলা শেষে খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।



