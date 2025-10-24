শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়লাভ করেছে হিতিমপাড়া সততা জুয়েলার্স

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে জয়লাভ হিতিমপাড়া সততা জুয়েলার্স।
শুক্রবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় হিতিমপাড়া সততা জুয়েলার্স ২–০ গোলে পরাজিত করে রুদ্রনগর একাদশকে।
প্রথমার্ধে সোহানের গোলে দলটি ১–০ ব্যবধানে এগিয়ে যায়। দ্বিতীয়ার্ধের ১২তম মিনিটে রহমানের গোল জয় নিশ্চিত করে।
খেলায় হিতিমপাড়া সততা জুয়েলার্সের রাশেদ এবং রুদ্রনগর একাদশের হিমেল ও আজিজুলকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়।
খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিজয়ী দলের বক্তিয়ার ‘ম্যান অব দ্যা ম্যাচ’ এবং সোহান ‘প্রথম গোলদাতা’ পুরস্কার অর্জন করেন।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে কলেজ শিক্ষক মাজারুল ইসলাম হেলেন, শামীম হাসান ও উসনাই উপস্থিত থেকে পুরস্কার তুলে দেন।