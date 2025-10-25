শনিবার, ২৫শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলাফুটবল শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে চৌগাছা ইয়াংস্টার জয়ী
ফুটবলবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে চৌগাছা ইয়াংস্টার জয়ী

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৫, ২০২৫ ৬:৫৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে চৌগাছা ইয়াংস্টার জয়লাভ করেছে।

শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় চৌগাছা ইয়াংস্টার ১–০ গোলে শোলমারী একাদশকে পরাজিত করে। খেলায় দ্বিতীয়ার্ধের ১২ মিনিটে দলের খেলোয়াড় সুজন জয়সূচক গোলটি করেন।

খেলার সময় রেফারি যুবরাজ এবং আসিককে হলুদ কার্ড দেখান। খেলায় বিজয়ী দলের রাকিব ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং সুজন প্রথম গোলদাতার পুরস্কার লাভ করেন।
খেলা শেষে বশির আহমেদ, ফিরোজ হোসেন, মোমিন ও উসনাই উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও প্রথম গোলদাতার পুরস্কার তুলে দেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে ফ্রি...

বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ২ নম্বর...

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের...

মেহেরপুরে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির অভিষেক ও খুলনা...

গাংনীর দুই সীমান্তে নারীসহ ৬০ বাংলাদেশীকে পুশব্যাক করলাে...

আমঝুপিতে মাসুদুল হাসান স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে দারিয়াপুর...