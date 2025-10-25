শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে চৌগাছা ইয়াংস্টার জয়ী

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে চৌগাছা ইয়াংস্টার জয়লাভ করেছে।
শনিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় চৌগাছা ইয়াংস্টার ১–০ গোলে শোলমারী একাদশকে পরাজিত করে। খেলায় দ্বিতীয়ার্ধের ১২ মিনিটে দলের খেলোয়াড় সুজন জয়সূচক গোলটি করেন।
খেলার সময় রেফারি যুবরাজ এবং আসিককে হলুদ কার্ড দেখান। খেলায় বিজয়ী দলের রাকিব ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং সুজন প্রথম গোলদাতার পুরস্কার লাভ করেন।
খেলা শেষে বশির আহমেদ, ফিরোজ হোসেন, মোমিন ও উসনাই উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও প্রথম গোলদাতার পুরস্কার তুলে দেন।