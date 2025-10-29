শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে যতারপুর একাদশের জয়

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে যতারপুর একাদশ জয়লাভ করেছে।
বুধবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় যতারপুর একাদশ ৩-১ গোলে রুদ্রনগর একাদশকে পরাজিত করে। খেলায় বিজয়ী দলের পক্ষে মেরাজ, বিল্লা এবং ফুয়াদ একটি করে গোল করেন। রুদ্রনগরের আশরাফুল একটি গোল পরিশোধ করেন।
খেলায় রুদ্রনগরের সেলিম ও লিখনকে হলুদ কার্ড দেখানো হয়। খেলায় যতারপুর এর মেরাজ প্রথম গোলদাতা এবং বিল্লা ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং গোলদাতার পুরস্কার প্রদান করা হয়। সাকবর আলি, ওয়াহেদ আলী, উজ্জ্বল হোসেন, শাহিন আলম এবং উসনাই উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ গোল দাতার পুরস্কার তুলে দেন।