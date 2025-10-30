শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে রশিকপুর একাদশের জয়

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে রশিকপুর একাদশ বিজয় লাভ করেছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত খেলায় রশিকপুর একাদশ ১–০ গোলে স্বাগতিক শোলমারী একাদশকে পরাজিত করে। ম্যাচের প্রথমার্ধে রশিকপুর দলের অন্তিম একমাত্র ও জয়সূচক গোলটি করেন।
খেলার দ্বিতীয়ার্ধে শোলমারী দলের স্বপনকে রেফারি হলুদ কার্ড দেখান। ম্যাচে রশিকপুরের রকি “ম্যান অব দ্য ম্যাচ” নির্বাচিত হন।
খেলা শেষে বিজয়ী দলের গোলদাতা অন্তিম ও ম্যান অব দ্য ম্যাচ রকির হাতে পুরস্কার তুলে দেন বশির উদ্দিন, রিপন বিশ্বাস ও উসনাই।