শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে রশিকপুর একাদশ

মেহেরপুর প্রতিনিধিঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে রশিকপুর একাদশ সেমিফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত টুর্নামেন্টের শেষ কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় রশিকপুর একাদশ ১–০ গোলে ধলা একাদশকে পরাজিত করে। খেলা শেষ হওয়ার মাত্র এক মিনিট আগে অন্তর বিজয়সূচক গোলটি করেন।
বিজয়ী দলের গোলরক্ষক হৃদয় হোসেন নির্বাচিত হন সেরা খেলোয়াড়, ঋত্বিক পান ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার এবং অন্তর অর্জন করেন গোলদাতার পুরস্কার।
খেলা শেষে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এ সময় উপস্থিত ছিলেন শামীম হোসেন, রিপন, খোরশেদ আলী, শফিকুল, লিজন হোসেন ও উসনাই। তাঁরা বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন।