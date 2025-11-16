শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্ট রোমাঞ্চকর টাইব্রেকারে শ্যামপুর একাদশ ফাইনালে

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে শ্যামপুর একাদশ ফাইনালে উঠেছে।
রবিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত ১ম সেমিফাইনাল খেলায় শ্যামপুর একাদশ টাইব্রেকার ৭-৬ গোলে হিতিমপাড়া একাদশে পরাজিত করে। তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিপূর্ণ খেলায় নির্ধারিত সময়ে উভয় দলই সহজ গোলের সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারের আশ্রয় নিতে হয়।
টাইব্রেকারে উভয় দলের ৯ টি করে শট নেয়। এতে শ্যামপুর প্রতিপক্ষের জালে ৭ বার এবং হিতিম পাড়া ৬ বার জালে বল ফেলতে সক্ষম হয়।খেলায় শ্যামপুর এর পক্ষে ইমরান,ই আর হোসেন,তপন,আসিব, তানভীর, বাপ্পি এবং শাকিব একটি করে গোল করেন।
হিতিম পাড়ার পক্ষে আবিদ, শান্ত, প্রান্ত,হানিফ, তুষার সবুজ একটি করে গোল করেন।ডিম পাড়ার সৌভাগ্য এবং হুসাইন এর শট শ্যামপুরের গোলরক্ষক সাগর আটকে দেন।
খেলায় বিজয়ী দলের গোলরক্ষক সাগর হোসেন সেরা গোল রক্ষক,ই আর হোসেন ম্যান অব দ্যা ম্যাচ এবং এতিম পাড়ার তুষার পুরস্কার লাভ করেন। খেলা শেষে পুরস্কার প্রদান করা হয়।
বশির উদ্দিন শফিকুল ইসলাম মাজহারুল ইসলাম হেলেন ছহিউদ্দীন এবং উসনাই উপস্থিত থেকে ম্যান অব দ্যা ম্যাচ ও সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার তুলে দেন।