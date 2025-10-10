মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামবাসীর উদ্যোগে শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়েছে। শুক্রবার দুপুরের দিকে শোলমারী মাঠে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করা হয়।
মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন।
শাহজাহান বিশ্বাসের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক, মেহেরপুর পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক আনোয়ারুল হক কালু, আলাউদ্দিন বিশ্বাস, জাহাঙ্গীর হোসেন। বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর ছহিউদ্দিন ডিগ্রি কলেজের শিক্ষক মাজহারুল ইসলাম হেলেন, সাদিকুজ্জামান সেন্টু, ছহিউদ্দিন বিশ্বাস প্রমুখ।
পরে প্রধান অতিথি বেলুন উড়িয়ে ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন। এসময় তিনি উভয় দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে টুর্নামেন্ট কমিটির সাধারণ সম্পাদক উসনাই, কোষাধ্যক্ষ শফিকুল ইসলাম প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।টুর্নামেন্টে মোট ১৬ টি দল অংশগ্রহণ করছে।
দলগুলো হলো নাটোরের গুরুদাসপুর একাদশ, মেহেরপুরের জিসান স্মৃতি ক্লাব, ফতেপুর ফুটবল একাদশ, শুভরাজপুর বর্ডার বয়েজ, রাধিকানগর একাদশ, এস আর ফুটবল একাডেমি, রুদ্রনগর ফুটবল একাদশ, সততা জুয়েলার্স, গাংনী ইয়াং স্টার ক্লাব, শোলমারী ইয়াং ফুটবল একাদশ, রশিকপুর ফুটবল একাদশ, হিজলবাড়িয়া ফুটবল একাদশ, শ্যামপুর ফুটবল একাদশ, ধলা ফুটবল একাদশ, এএস ফুটবল একাদশ এবং রামদাসপুর ফুটবল একাদশ।