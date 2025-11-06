শ্বশুর হত্যার দায়ে জামাতার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মেহেরপুরে

মেহেরপুর নিউজ:
প্রাক্তন শ্বশুর নুরুল ইসলামকে হত্যা করার দায়ে জামাতা আলমগীর হোসেনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। একই সঙ্গে তাকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও দুই বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক এস এম নাসিম রেজা এ রায় ঘোষণা করেন।
সাজাপ্রাপ্ত আলমগীর হোসেন মেহেরপুর সদর উপজেলার রামনগর কলোনিপাড়া গ্রামের সোহরাব হোসেনের ছেলে।
মামলার বিবরণে জানা যায়, ২০১২ সালের ১৮ জানুয়ারি আলমগীরের সঙ্গে রামনগর কলোনিপাড়ার নুরুল ইসলামের মেয়ে বুলবুলি খাতুনের বিয়ে হয়। বিয়ের পর আলমগীর তার স্ত্রীর কাছে দুই লাখ টাকা যৌতুক দাবি করেন। পরে ৭০ হাজার টাকা যৌতুক দেওয়া হলেও নির্যাতন অব্যাহত থাকে।
ওই ঘটনায় আলমগীরের বিরুদ্ধে ২০০০ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন (সংশোধিত-০৩)৷ এর ১১(খ) ৩০ ধারা একটি মামলা দায়ের করেন। মামলায় আলমগীরকে আটক করে কারাগারে পাঠানো হয়।
পরে ২০১৬ সালের ১৮ জানুয়ারি রাতে জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আলমগীর তার শ্বশুর নুরুল ইসলামের বাড়ির সামনে গিয়ে গালাগালি শুরু করেন। তাকে গালাগালি করতে নিষেধ করাই উত্তেজিত হয়ে নুরুল ইসলামকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে তার শশুর নুরুল ইসলামকে এলোপাতাড়ি কোপাতে থাকে।
আহত অবস্থায় স্থানীয়রা নুরুল ইসলামকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে তার অবস্থা অবনতি হলে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।
ওই ঘটনায় নুরুল ইসলামের স্ত্রী হাসেনা খাতুন বাদী হয়ে আলমগীর হোসেন, আলমগীর হোসেনের পিতা সোহরাব আলী, মাতা রোকেয়া খাতুন ও সদুল এর বিরুদ্ধে দঃবিঃ ৩৪১/৩২৩/৩২৬/৩০৭/৩৫৪/৫০৬ ধারায় মেহেরপুর সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার মামলা নং ২১। জি আর কেস নং ২৬/১৬। এস সি নং ১৯৩/১৬।
ঐ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা প্রাথমিক তদন্ত শেষে আদালতে চার্জসিট দাখিল করেন। চার্জশিটে মামলাটি ৩৪১/৩৫৪/৫০৬/৩০২/৩৪ ধারা যুক্ত হয়। মামলায় মোট ১৩ জন সাক্ষী তাদের সাক্ষ্য প্রদান করেন।
সাক্ষীদের সাক্ষে আসামি আলমগীর হোসেনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ৫০ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে আরও দুই বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়।
মামলার রাষ্ট্রপক্ষে পাবলিক প্রসিডিউটর এস এম সাইদুল রাজ্জাক টোটন এবং আসামী পক্ষে অ্যাডভোকেট নুরুজ্জামান কৌশলী ছিলেন।