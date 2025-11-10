সোমবার, ১০ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত শ্যামপুরে জামায়াতে ইসলামী’র নির্বাচনী বৈঠক অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

শ্যামপুরে জামায়াতে ইসলামী’র নির্বাচনী বৈঠক অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১০, ২০২৫ ৯:৪৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত নির্বাচনী বৈঠক সোমবার রাতে কাজিপুরপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড সভাপতি ইমাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী’র আমির ও মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুব আলম, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম, শ্যামপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা মফিদুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা তাজউদ্দিন খান বলেন, “বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনের সুযোগ পেলে ইনশাআল্লাহ একটি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করা হবে।”




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের সাপ্তাহিক মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে মুজিবনগর উপজেলা...

মেহেরপুরে কৃষি প্রণোদনায় অনিয়মের অভিযোগে দুদকের অভিযান

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে হিতিমপাড়া সততা...

মেহেরপুরে অনূর্ধ্ব-১৬ ফুটবল টুর্নামেন্টে ফাইনালে চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়