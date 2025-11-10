শ্যামপুরে জামায়াতে ইসলামী’র নির্বাচনী বৈঠক অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী আয়োজিত নির্বাচনী বৈঠক সোমবার রাতে কাজিপুরপাড়ায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শ্যামপুর ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ড সভাপতি ইমাদুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী’র আমির ও মেহেরপুর-১ আসনে দলীয় সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুব আলম, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসাইন, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম, শ্যামপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা মফিদুল ইসলাম প্রমুখ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাওলানা তাজউদ্দিন খান বলেন, “বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সরকার গঠনের সুযোগ পেলে ইনশাআল্লাহ একটি দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গঠন করা হবে।”