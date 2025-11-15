শনিবার, ১৫ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

শ্যামপুরে মাসুদ অরুনের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৫, ২০২৫ ৯:০৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নে বিএনপির কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য, সাবেক সংসদ সদস্য ও ধানের শীষের প্রার্থী মাসুদ অরুন গণসংযোগ করেছেন।

শনিবার বিকেলে শ্যামপুর বাজার এলাকায় এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়। গণসংযোগকালে মাসুদ অরুন বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং ভোটারদের মাঝে প্রচারপত্র বিলি করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন—বিএনপি নেতা মো. ইমরান হোসেন, বজলুর রহমান, তোফাজ্জেল হোসেন, রাজু আহমেদ, ইউনিয়ন যুবদলের সম্পাদক সেলিম রেজা।

গণসংযোগে অংশ নিয়ে নেতাকর্মীরা দলের প্রার্থীকে বিজয়ী করতে সবার সহযোগিতা কামনা করেন।




