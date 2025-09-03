শ্যামপুর ইউনিয়ন গোল্ডকাপ ফুটবলের ফাইনালে ৪-৫ নং ও ১-২-৩ নং ওয়ার্ড

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত ওয়ার্ডভিত্তিক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের ফাইনালে উঠেছে ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড এবং ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ড।
বুধবার বিকেলে সদর উপজেলার ঝাওবাড়িয়া সত্য সুন্ধ ক্লাব মাঠে অনুষ্ঠিত প্রথম সেমিফাইনালে ৪ ও ৫ নং ওয়ার্ড ২-০ গোলে ৬ ও ৭ নং ওয়ার্ডকে পরাজিত করে। খেলায় সাঈদ প্রথমার্ধে একটি গোল করেন এবং শেষ মুহূর্তে সুমনের গোলে জয় নিশ্চিত হয়।
অন্যদিকে একই মাঠে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ১, ২, ৩ নং ওয়ার্ড ৪-০ গোলে ৮ ও ৯ নং ওয়ার্ডকে হারায়। এ খেলায় শাকিল ও জিহাদ প্রথমার্ধে একটি করে গোল করেন, আর দ্বিতীয়ার্ধে শাকিব ও রাসেল গোল করে ফাইনাল নিশ্চিত করেন।