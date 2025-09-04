বৃহস্পতিবার, ৪ঠা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২০শে ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
ষড়যন্ত্রকারীদের নস্যাৎ করতে বিএনপি তৎপর -সাবেক এমপি আমজাদ হোসেন

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ৪, ২০২৫ ৯:৩৪ অপরাহ্ণ

সাহাজুল সাজু :

স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা পালালেও তার দােসররা এখনও ষড়যন্ত্র লেগে আছে। তারা যতােই ষড়যন্ত্র করুক না কেন, বিএনপি তাদের জবাব দিয়ে তৎপর রয়েছে। বিএনপি ভেসে আসা দল নয়। এটা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হাতে গড়া দল। এ দল গঠনের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের সূচনা হয়েছিল। বিএনপি গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। কিন্তু দেশে এখনও এক শ্রেণীর প্রশাসন রয়েছে। যারা ষড়যন্ত্রের নীল নকশা করছে। বিশেষ গাংনীতে প্রশাসনের নানা তালবাহানা লক্ষ্য করছি। তবে এ ষড়যন্ত্রকারীদের হুসিয়ার দিয়ে বলছি,আপনার সংশোধন হয়ে যান। তা না হলে বিএনপি উচিত জবাব দেবে। তিনি আরাে বলেন,

বর্তমান সরকার যদি কোনো ষড়যন্ত্র করে, গাংনীর মানুষ তাকেও ক্ষমা করবে না।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন উপলক্ষে মেহেরপুরের গাংনীতে সমাবেশ ও বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদানকালে কথাগুলো বলেন,মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হােসেন।
তিনি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে আরাে বলেন,আপনারা আরও স্বচ্ছ হউন। যদি মনে করেন আমরা কিছু বুঝতে পারিনি, তবে সেটা আপনাদের ভূল হবে। বিসিএস দিয়ে যারা এখানে এসেছেন, আমরা ৪০ বছর বিসিএস পড়ছি, মানুষকে পড়াচ্ছি। সেই যোগ্যতা নিয়েই আজ এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি।

তিনি এছাড়াও বলেন, ১৭ বছর জেল খেটেছি, ১৯টি মামলার আসামি হয়েছি। এর মধ্যে ৫টি মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে দেয়া হয়েছিল। ভাগ্য ভালো, মায়ের দুধের জোরে একজন উকিলের পরামর্শ নিয়ে আপিল করেছিলাম বলেই আজও বেঁচে আছি। দেশে অনেক নেতাকর্মীর জেল হতে দেখেছি। এর একটাই কারণ স্বৈরাচারী হাসিনা সরকারের ষড়যন্ত্র।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিএনপি নেতা ও গাংনী মহিলা ডিগ্রী কলেজের সাবেক উপাধ্যক্ষ নাসির উদ্দীন।

এ সময় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা কৃষকদলের সদস্য সচিব মিজানুর রহমান, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাবেক যুগ্মসাধারণ সম্পাদক সাজিদুর রহমান বুলবুল, সাবেক পৌর কাউন্সিলর নাসির উদ্দীন, রাইপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাকারিয়া ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী থানা বিএনপির সাবেক সদস্য নূর ইসলাম, ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক শফিউর রহমান টমা, কাথুলী ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম, জেলা বিএনপির সাবেক উপ-দপ্তর সম্পাদক সাহিনুর রহমান, কাজীপুর বিএনপির নেতা গোলাম কিবরিয়া মিঠু, সাবেক ইউপি সদস্য লিটন, গাংনী পৌর যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক আহসানুল হক সুমন, জেলা যুবদলের সাবেক সদস্য আব্দুর মতিনসহ জোলা,উপজেলা ও পৌর বিএনপি এবং অঙ্গ-সংগঠনের নেতাকর্মীরা।


