ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে মেহেরপুরে শারদীয় দুর্গোৎসবের সূচনা

মেহেরপুর নিউজ:
ষষ্ঠীপূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে বাঙালি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গোৎসব। রবিবার সন্ধ্যায় ঢাকের বাদ্য ও আরতি দিয়ে মেহেরপুর জেলার ৩৯টি পূজা মণ্ডপে একযোগে দুর্গোৎসবের সূচনা হয়।
পুরাণ মতে, শ্বশুরবাড়ি কৈলাস থেকে কন্যারূপে দেবী দুর্গা প্রতি বছর বাপের বাড়ি মর্ত্যে আসেন। এ বছর দেবী দুর্গা আসছেন গজে (হাতি) করে এবং বিদায় নেবেন দোলায় (পালকি)। রবিবার সকালে ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ ও ষষ্ঠীবিহিত পূজা, আর সন্ধ্যায় দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস অনুষ্ঠিত হয়।
পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী, অসুরশক্তির কাছে পরাভূত হয়ে দেবতারা স্বর্গচ্যুত হলে, তাদের তেজরশ্মি থেকে আবির্ভূত হন মহাশক্তি দেবী দুর্গা। অসুরবিনাশী শক্তির প্রতীক এই দুর্গাপূজা তাই প্রতি বছর মহাসমারোহে পালিত হয়।
এবার মেহেরপুর জেলার তিন উপজেলায় মোট ৩৯টি পূজা মণ্ডপে দুর্গোৎসব উদ্যাপন হচ্ছে। এর মধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলায় ১৪টি, মুজিবনগরে ৮টি এবং গাংনী উপজেলায় ১৭টি মণ্ডপে পূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
শারদীয় দুর্গোৎসব উপলক্ষে প্রতিটি পূজা মণ্ডপে সাজসজ্জার পাশাপাশি নেয়া হয়েছে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা।
মেহেরপুর শহরের সদর উপজেলার পূজা মণ্ডপগুলো হলো— শ্রী শ্রী সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির, নায়েবাড়ি রাধা মাধব মন্দির, শ্রী শ্রী হরিভক্তি প্রদায়ীনি পূজা মন্দির, বকুলতলা পূজা মন্দির, শ্রী শ্রী হরিজন বালক মন্দির, সদর উপজেলার গোভীপুর রায়পাড়া দুর্গাপূজা মন্ডপ, শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ মন্দির দাসপাড়া গোভীপুর,আমঝুপি শ্রী শ্রী রাধা মাধব মন্দির, চাঁদবিল রাধের শ্যাম মন্দির, বারাদি শ্রী শ্রী রাম মন্দির,বামন পাড়া সার্বজনীন কালী মন্দির, পিরোজপুর বারেয়ারী দুর্গা মন্দির, পিরোজপুর দাসপাড়া শ্রীশ্রী কালীমাতা মন্দির, গহরপুর শ্রী শ্রী দূর্গা মন্দির।
এছাড়া মুজিবনগরের মহাজনপুর সার্বজনীন দূর্গা মন্দির, বাবুপুর সার্বদলীয় দুর্গা মন্দির , কোমরপুর সার্বজনীন দুর্গা মন্দির, মোনাখালী পূজা মন্ডপ-১, মোনাখালী পূজা মন্ডপ-২, রতনপুর দাসপাড়া পূজা মন্ডপ, বল্লভপুর পূজা মন্ডপ, দারিয়াপুর খান পাড়া শ্রী শ্রী কালী মাতা পূজা মন্ডপ।
গাংনী উপজেলার গাংনী কেন্দ্রীয় মন্দির, গাংনী কেন্দ্রীয় রাম মন্দির, চৌগাছা দাস পাড়া কালী মন্দির, গাড়ূাডোব দাস পাড়া কালী মন্দির, কচুইখালী যুগিন্দা দুর্গা মন্দির, নিত্যনন্দপুর শ্রী হরি মন্দির,রায়পুর দাসপাড়া কালী মন্দির, চাঁদপুর দাসপাড়া কালীমন্দির,আমতৈল দাসপাড়া কালীমন্দির,ষোলটাকা কর্মকার পাড়া দূর্গা মন্দির, মটমুড়া হালদারপাড়া কালী মন্দির, বাউট দাসপাড়া কালীমন্দির, মোহাম্মদপুর দাসপাড়া কালী মন্দির, বেতবাড়িয়া দাসপাড়া কালীমন্দির, বামুন্দী কোলপাড়া কালী মন্দির,ভোমরদহ দাস পাড়া কালী মন্দির, এবং হিজলবাড়িয়া দাসপাড়া কালী মন্দিরসহ ১৭টি মণ্ডপে শারদীয় দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে।