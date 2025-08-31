সোমবার, ১লা সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ৮ই রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

সংবিধান সংস্কার ও জুলাই অভ্যুত্থানের বিচারের আগে নির্বাচন নয়: সরোয়ার তুষার

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৩১, ২০২৫ ১০:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

জাতীয় নাগরিক পার্টির কেন্দ্রীয় যুগ্ম আহ্বায়ক সরোয়ার তুষার বলেছেন, সংবিধান সংস্কার ও জুলাই অভ্যুত্থানের বিচারের আগে কোন নির্বাচন হতে দেওয়া যাবে না।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা পরিষদ মিলনায়তনে জেলা ও উপজেলা কর্মীদের সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন।সরোয়ার তুষার অভিযোগ করে বলেন, “জাতীয় পার্টি ভারতের দালাল, আর আওয়ামী লীগের দোসর। জাতীয় পার্টিকে দিয়ে আওয়ামী লীগ সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে।” তিনি আরও বলেন, অতীতে একজন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সংবিধান সংস্কারের নজির রয়েছে, অথচ এখন সংস্কারের আগে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে।

জাতীয় নাগরিক পার্টির মুখ্য সমন্বয়ক অ্যাডভোকেট শাকিল আমাদের সভাপতিত্বে সম্মেলনে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দলটির কেন্দ্রীয় সদস্য সোহেল রানা প্রমুখ।


