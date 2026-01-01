বৃহস্পতিবার, ১লা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৭ই পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা সারাদেশখুলনা বিভাগ সকল প্রকার জ্বালানি তেলের দাম কমল
খুলনা বিভাগচট্টগ্রাম বিভাগজাতীয় ও আন্তর্জাতিকঢাকা বিভাগবরিশাল বিভাগব্যবসা ও বানিজ্যরংপুর বিভাগসারাদেশসিলেট বিভাগ

সকল প্রকার জ্বালানি তেলের দাম কমল

কর্তৃক Enayet Akram
জানুয়ারি ১, ২০২৬ ২:২৯ অপরাহ্ণ

দেশের সকল সকল প্রকার জ্বালানি তেলের দাম ২ টাকা করে কমালো সরকার। আজ (বৃহস্পতিবার) বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বাসস

এতে আরও বলা হয়, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের মূল্য হ্রাস/বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে দেশে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতিমাসে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। এ লক্ষ্যে সংশোধিত প্রাইসিং ফর্মুলার আলোকে জানুয়ারি মাসের জন্য তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত ডিজেলের বিক্রয়মূল্য প্রতি লিটার ১০৪.০০ টাকা হতে ২.০০ টাকা কমিয়ে ১০২.০০ টাকা, অকটেন ১২৪.০০ টাকা হতে ২.০০ টাকা কমিয়ে ১২২.০০ টাকা, পেট্রোলের মূল্য ১২০.০০ টাকা হতে ২.০০ টাকা কমিয়ে ১১৮.০০ টাকা এবং কেরোসিনের মূল্য ১১৬.০০ হতে ২.০০ টাকা কমিয়ে ১১৪.০০ টাকায় পুনর্নির্ধারণ/সমন্বয় করা হয়েছে। এটি ১ জানুয়ারী (বৃহস্পতিবার) থেকে কার্যকর হবে।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মায়ের জানাজায় অংশ নেওয়া দেশবাসীর প্রতি তারেক রহমানের...

জিয়াউর রহমান ও খালেদা জিয়ার সমাধিস্থল সবার জন্য...

সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার মৃত্যুতে বুধবার সাধারণ ছুটি...

বাংলাদেশের আপসহীন নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া আর নেই

প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নিলেন জুবায়ের রহমান চৌধুরী

তারেক রহমানকে বহনকারী বিমানের পাইলট ছিলেন মেহেরপুরের কৃতি...