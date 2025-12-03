বুধবার, ৩রা ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
সড়ক দুর্ঘটনায় আহত যুবক বিদ্যুৎ হোসেনের মৃত্যু

ডিসেম্বর ৩, ২০২৫ ৭:৪১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বজ্রপুর গ্রামের বিদ্যুৎ হোসেন (২০) সড়ক দুর্ঘটনায় আহত হয়ে চিকিৎসাধীন থাকার তিন দিন পর মৃত্যুবরণ করেছেন। বুধবার বিকালে রাজশাহীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

নিহত বিদ্যুৎ গাংনী উপজেলার বামুন্দি ইউনিয়নের বজ্রপুর গ্রামের রবিউল ইসলামের ছেলে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত রবিবার ৩০ নভেম্বর বিদ্যুৎ হোসেন তার আলগামন চালিয়ে হাড়াভাঙ্গা থেকে বাড়ি ফেরার পথে হাড়াভাঙ্গা পূর্বপাড়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটির সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন। আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয় এবং পরে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

সড়ক দুর্ঘটনার তিন দিনের মাথায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।




