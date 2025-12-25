সড়ক দুর্ঘটনায় নিভে গেল আরেক প্রাণ, দেড় মাসের সংসার রেখে রকিবুলের মৃত্যু

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় আহত রকিবুল ইসলাম (প্রায় ২৮) চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। বুধবার দিবাগত রাতে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বৃহস্পতিবার সকাল দশটার দিকে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।
নিহত রকিবুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের শামসুল হুদার ছেলে। মালয়েশিয়া প্রবাস ফেরত রকিবুল মাত্র দেড় মাস আগে বিয়ের পিঁড়িতে বসেছিলেন। নতুন সংসারের স্বপ্ন, ভবিষ্যতের পরিকল্পনা—সবকিছু এক মুহূর্তেই থমকে গেল ভয়াবহ এই দুর্ঘটনায়।
জানা যায়, গত মঙ্গলবার সকালে রকিবুল ইসলাম তার ভাগ্নে মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের লিজনকে সঙ্গে নিয়ে মোটরসাইকেলযোগে টেংরামারির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথিমধ্যে মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর বাইপাস সড়কের বোরিং এলাকায় বিপরীত দিক থেকে আসা বালুবাহী একটি ড্রাম্পের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে।
এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান লিজন। গুরুতর আহত হন রকিবুল ইসলাম। প্রথমে তাকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হলে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়। সেখানে একদিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে অবশেষে পরদিন রাতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।
একই দুর্ঘটনায় মামা-ভাগ্নের মর্মান্তিক মৃত্যুতে এলাকায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। বিশেষ করে সদ্যবিবাহিত রকিবুলের মৃত্যুতে তার পরিবারে চলছে আহাজারি। নতুন বউয়ের চোখের জল আর স্বজনদের কান্নায় ভারী হয়ে উঠেছে পুরো এলাকা।