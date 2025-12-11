সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত বৃদ্ধা আনোয়ারা খাতুনের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বিদ্যাধরপুর গ্রামের আনোয়ারা খাতুন (৭০) সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হওয়ার একদিন পর তাঁর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে বিদ্যাধরপুর গ্রামে জানাজা শেষে তাঁকে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হয়। তিনি একই গ্রামের আকালির স্ত্রী।
গত বুধবার দুপুরে মেহেরপুর সদর উপজেলার বন্দর মোড়ে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফেরার পথে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে একজন রোগীকে দেখে স্বামী আকালির সাথে মোটরসাইকেলে করে ফিরছিলেন আনোয়ারা খাতুন। পথে বন্দর মোড়ে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ইজিবাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে তিনি রাস্তার পাশে ছিটকে পড়েন।
স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। সেখানে সন্ধ্যার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।