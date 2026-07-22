সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত সিসিলি প্রবাসী শরিফুল ইসলামের দাফন সম্পন্ন

মেহেরপুর নিউজ:
সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়িবাকা গ্রামের সিসিলি প্রবাসী মো. শরিফুল ইসলাম (৩৫)-এর দাফন সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার সকালে নিজ গ্রামের কবরস্থানে জানাজা শেষে তাকে দাফন করা হয়।
নিহত শরিফুল ইসলাম বাড়িবাকা গ্রামের আজিজুল ইসলামের ছেলে। তিনি এক সন্তানের জনক এবং সম্প্রতি ইতালির সিসিলি থেকে দেশে ফিরেছিলেন।
জানা গেছে, মঙ্গলবার দিবাগত রাতে শরিফুল ইসলাম তার দুই মামাতো ভাইকে নিয়ে মোটরসাইকেলে করে শ্বশুরবাড়ি মুজিবনগর উপজেলার কেদারগঞ্জ গ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথে মেহেরপুর-মুজিবনগর সড়কের দারিয়াপুর কালীতলা মোড় এলাকায় পৌঁছালে মোটরসাইকেলের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশের একটি গাছের সঙ্গে ধাক্কা লাগে।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা গুরুতর আহত অবস্থায় শরিফুল ইসলামকে উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
তার অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।