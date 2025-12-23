সড়ক দুর্ঘটনায় মুজিবনগরের লিজনের মৃত্যু, গুরুতর আহত রকিবুল

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় লিজন (২৩) নামের এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন তার সহযোগী রকিবুল ইসলাম। মঙ্গলবার (সকাল) মেহেরপুর সদর উপজেলার আশরাফপুর বাইপাস সড়কে বালুবোঝাই একটি ড্রাম্পের সঙ্গে মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
নিহত লিজন মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী গ্রামের মফিজুল ইসলামের ছেলে। আহত রকিবুল ইসলাম মেহেরপুর সদর উপজেলার চকশ্যামনগর গ্রামের শামসুল হুদার ছেলে।
স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকালে প্রচণ্ড ঘন কুয়াশার মধ্যে পেশায় রাজমিস্ত্রি লিজন মোটরসাইকেলযোগে তার সহযোগী রকিবুলকে নিয়ে টেংরামারীর উদ্দেশ্যে রওনা দেন। পথিমধ্যে আশরাফপুর বোরিং এলাকার বাইপাস সড়কে বিপরীত দিক থেকে আসা বালুবাহী একটি ড্রাম্পের সঙ্গে তাদের মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে ঘটনাস্থলেই লিজনের মৃত্যু হয়।
দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রকিবুল ইসলামকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থাকে আশঙ্কাজনক জানালে তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।
দুর্ঘটনার পরপরই ড্রাম্পের চালক গাড়িসহ পালিয়ে যায়। সংঘর্ষে লিজনের মোটরসাইকেলটি সম্পূর্ণ ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহতের মরদেহ উদ্ধার করে।
নিহত লিজনের মা জানান, সকালে কাজের উদ্দেশ্যে মোটরসাইকেল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিল লিজন। পরে দুর্ঘটনার খবর পান তারা। তিনি আরও জানান, অল্প দিনের মধ্যেই লিজনের প্রবাসে যাওয়ার কথা ছিল।
এ ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।