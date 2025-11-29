সড়ক দুর্ঘটনায় মেহেরপুর রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান আহত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় রিপোর্টার্স ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও আনন্দ টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি মিজানুর রহমান গুরুতর আহত হয়েছেন। শনিবার দুপুরে শহরের কলেজ রোড এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।
আহত মিজানুর রহমান জানান, জোহরের নামাজ শেষে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের সামনে উপজেলা মডেল মসজিদ থেকে মোটরসাইকেলে করে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে হঠাৎ একটি কুকুর সামনে চলে আসলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তিনি সড়কে পড়ে যান।
স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে নেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় চিকিৎসকেরা তাঁকে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করেন।
চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, মিজানুর রহমানের মেরুদণ্ডের হাড় ফেটে গেছে এবং তাঁর অবস্থা গুরুতর।