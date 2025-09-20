সদর উপজেলায় মেয়েদের কাবাডিতে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলা জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষার ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত ৫২তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মেয়েদের কাবাডি খেলায় আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এর ফলে তারা জেলা পর্যায়ে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে।
শনিবার দুপুরে অনুষ্ঠিত ফাইনাল খেলায় আমঝুপি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় (একটি লোনা সহ) ১৬–১৫ পয়েন্টে (একটি লোনা সহ) মোমিনপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়কে পরাজিত করে। প্রথমার্ধে আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয় (একটি লোনা সহ) ১১–৬ পয়েন্টে এগিয়ে ছিল।