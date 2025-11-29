সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবলে সেমিফাইনালে বারাদি, কুতুবপুর, পিরোজপুর ও বুড়িপোতা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সদর উপজেলা গোল্ডকাপ ভলিবল টুর্নামেন্টে চারটি দল সেমিফাইনালে উঠেছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় বারাদি ইউনিয়ন একাদশ, কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশ, পিরোজপুর ইউনিয়ন একাদশ এবং বুড়িপোতা ইউনিয়ন একাদশ জয় লাভ করে পরবর্তী পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে।
মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত খেলায় বারাদি ইউনিয়ন একাদশ ১৫-৫ ও ১৫-১১ সেটে আমঝুপি ইউনিয়ন একাদশকে পরাজিত করে। কুতুবপুর ইউনিয়ন একাদশ ১৫-১০, ১৩-১৫ ও ১৫-১১ সেটে আমদহ ইউনিয়ন একাদশকে হারায়। পিরোজপুর ইউনিয়ন একাদশ ১৫-৪ ও ১৬-১৪ সেটে মেহেরপুর পৌর একাদশকে পরাজিত করে এবং বুড়িপোতা ইউনিয়ন একাদশ ১৫-৩ ও ১৫-৫ সেটে শ্যামপুর ইউনিয়ন একাদশকে হারিয়ে সেমিফাইনালে স্থান নিশ্চিত করে।
এর আগে জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবীর খেলোয়ারদের সঙ্গে পরিচিত হন। এসময় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সুমাইয়া জাহান ঝুরকা, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর,উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম, সমবায় কর্মকর্তা মনিরুজ্জামান, পাট কর্মকর্তা ইমান আলী, আমদহ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান রওশন আলি টোকন, পিরোজপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ইকবাল এনামুল কবীর, আমঝুপি ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সিরাজুল ইসলাম, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য তামিম ইসলাম, আসাদুল ইসলাম লিটন, বুড়িপোতা ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা সানোয়ার হোসেন,বারাদী ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আজিম উদ্দিন, পিরোজপুর ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এরশাদ আলী, কুতুবপুর ইউনিয়নের ইউনিয়নের প্রশাসনিক কর্মকর্তা বজলুর রশিদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।